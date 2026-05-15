Omar Marmoush bliski transferu do FC Barcelony

FC Barcelona ma jasno określony cel na nadchodzące letnie okienko transferowe. Mistrzowie Hiszpanii chcą sprowadzić nowego napastnika, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Z przeprowadzką na Camp Nou łączonych jest wielu snajperów, ale najnowsze doniesienia przekazuje „Caught Offside”. Otóż Duma Katalonii może sięgnąć po posiłki z Manchesteru City. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Omar Marmoush.

Brytyjska prasa zaznacza, że faktycznie może dojść do przenosin Egipcjanina do FC Barcelony. Duma Katalonii prowadzi bowiem wyścig o jego transfer. Obecnie nie jest znane stanowisko Manchesteru City w tej sprawie. Doszło jedynie do spotkania obozu The Citizens, podczas którego omawiano temat napastnika. Na konkrety trzeba będzie poczekać.

Sam Omar Marmoush nie naciska na transfer do FC Barcelony. Reprezentant Egiptu przede wszystkim skupia się na grze w Manchesteru City. Warto zaznaczyć, że napastnik nie ma pewnego placu u Pepa Guardioli. Przegrywa bowiem rywalizację z Erlingiem Haalandem. Duma Katalonii może przekonać 27-latka do przenosin, zapewniając mu częstszą grę w pierwszym składzie.

Omar Marmoush w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Manchesteru City. Egipcjanin zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Napastnik może również pochwalić się trzema asystami.