Co dalej z Conte w Napoli? Klub jest tego pewny

Napoli kontynuuje walkę o miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a według „La Repubblica” w klubie panuje przekonanie, że Antonio Conte pozostanie trenerem także w następnym sezonie.

Stabilna pozycja Conte mimo wcześniejszych napięć

Napoli od początku sezonu koncentruje się na walce o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Wokół klubu pojawiały się jednak pytania o przyszłość Antonio Conte. W ostatnich miesiącach w Castel Volturno nie brakowało napięć, które podsycały spekulacje.

Jednym z trudniejszych momentów była zimowa sesja transferowa w 2025 roku. Klub sprzedał Khvichę Kvaratskhelię i nie sprowadził jego następcy. Decyzja wywołała krótkie ochłodzenie relacji między trenerem a Aurelio De Laurentiisem. W tamtym czasie pojawiały się także pogłoski o możliwym powrocie szkoleniowca do Juventusu.

Obecnie sytuacja wygląda jednak inaczej. Według „La Repubblica” relacje Conte z zespołem są bardzo dobre. Drużyna zjednoczyła się po trudniejszych momentach sezonu. Awans do Ligi Mistrzów może ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości trenera.

Conte jest związany z Napoli kontraktem podpisanym w 2024 roku. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i nie zawiera klauzuli pozwalającej na jednostronne odejście. Na razie nie podjęto rozmów o jej przedłużeniu, choć w przeszłości pojawiały się takie spekulacje.

Klub planuje także kolejne ruchy kadrowe. Duże znaczenie będzie miało zapewnienie sobie gry w Lidze Mistrzów, które zwiększy budżet transferowy. W tej chwili najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że Conte poprowadzi Napoli również w trzecim sezonie swojej pracy.

