Juventus przyspiesza transfer gwiazdy Premier League. Oto pierwsza oferta

Juventus rozpoczął konkretne działania w sprawie wzmocnienia defensywy przed kolejnym sezonem. Według „La Gazzetta dello Sport” klub z Turynu złożył pierwszą pisemną ofertę dla Marcosa Senesiego.

Juventus chce uprzedzić rywali w walce o Senesiego

Juventus przyspieszył działania w sprawie pozyskania Marcosa Senesiego. Kontrakt defensora z Bournemouth wygasa po sezonie. Zawodnik wzbudza duże zainteresowanie w Europie. Dlatego klub z Turynu chce działać szybko.

Według „La Gazzetta dello Sport” do piłkarza trafiła już pierwsza pisemna oferta. Wcześniejsze kontakty miały pozytywny przebieg. Senesi jest zainteresowany projektem sportowym Bianconerich. Teraz klub chce uniknąć sytuacji w której transfer przerodzi się w kosztowną licytację.

W Turynie widzą w nim ważne wzmocnienie środka obrony. Plan zakłada ustawienie go obok Gleisona Bremera. Senesi jest lewonożnym stoperem co daje dodatkowe możliwości w rozegraniu piłki od tyłu. Taki profil zawodnika ma zwiększyć elastyczność w budowaniu akcji.

Sytuacja pozostaje jednak otwarta. Zainteresowanie zawodnikiem wykazują także inne kluby z czołowych lig. Wśród nich wymienia się Borussię Dortmund oraz Barcelonę. W Premier League jego nazwisko obserwują Tottenham i Aston Villa.

Juventus przygotował już wstępne warunki kontraktu. Oferta ma obejmować umowę na trzy lub cztery lata. Wynagrodzenie ma wynosić około czterech lub pięciu milionów euro netto za sezon. Część pensji byłaby uzależniona od bonusów związanych z występami i wynikami.

