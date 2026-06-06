Chiesa wrócił do współpracy z Ronaldo. „Zawsze to powtarzał”

Federico Chiesa wrócił wspomnieniami do czasów gry z Cristiano Ronaldo w Juventusie. W rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" ujawnił ciekawą historię dotyczącą Portugalczyka.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Niespodziewane kulisy z Juventusu. Chiesa opowiedział o Ronaldo

Federico Chiesa udzielił obszernego wywiadu dla „La Gazzetta dello Sport”, w którym odniósł się do krytycznych opinii na temat swojego stylu gry. Włoski skrzydłowy nie tylko odpowiedział na zarzuty dotyczące zbyt ostrożnej gry. Podzielił się również ciekawą historią z okresu wspólnych występów z Cristiano Ronaldo w barwach Juventusu.

Reprezentant Włoch został zapytany o powtarzającą się opinię, że gra zbyt zachowawczo i nie podejmuje wystarczającego ryzyka na boisku. Chiesa odpowiedział w zdecydowany sposób, wskazując na swoje dotychczasowe osiągnięcia.

– Patrzę na swoją karierę, w której zdobyłem kilka trofeów i grałem w silnych klubach. Zaliczyłem też kilka asyst. Pamiętam jedną wspaniałą, którą zrobiłem dla Cristiano Ronaldo. Grając z nim, zawsze trzeba trzymać głowę wysoko. Cristiano zawsze powtarzał: „Wrzucaj w pole karne, wrzucaj w pole karne”. Czekał na dośrodkowania i miał rację: Ronaldo skakał dwa razy wyżej niż wszyscy inni – mówił zawodnik cytowany przez „La Gazzettę dello Sport”.

Szczególnie interesujący jest fragment dotyczący współpracy z portugalską gwiazdą. Jak przyznał Chiesa, portugalski piłkarz nieustannie zachęcał kolegów do posyłania piłek w pole karne. Doskonale zdawał sobie sprawę ze swoich atutów w grze głową. Zdaniem Włocha była to jedna z największych broni pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

Cristiano Ronaldo i Federico Chiesa występowali razem w Juventusie w latach 2020-2021. W tym czasie tworzyli jeden z najgroźniejszych duetów ofensywnych w Serie A, a ich współpraca wielokrotnie przynosiła drużynie z Turynu ważne bramki i zwycięstwa.