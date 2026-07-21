Jamie Vardy może przeprowadzić się do znanego klubu

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy

Sevilla wykazuje zainteresowanie Jamiem Vardym

Jamie Vardy w poprzednim sezonie reprezentował barwy US Cremonese. Kontrakt angielskiego napastnika wygasł jednak z końcem czerwca i obie strony postanowiły nie przedłużać współpracy. Włoski klub spadł z Serie A do Serie B, natomiast doświadczony snajper nadal chce rywalizować na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Pomimo 39 lat na karku były reprezentant Synów Albionu nie zamierza kończyć kariery i liczy na angaż w jednej z czołowych europejskich lig.

Niewykluczone, że kolejnym przystankiem w karierze Vardy’ego będzie Hiszpania. Jak informuje serwis „OrgulloBiri.com”, zainteresowanie pozyskaniem doświadczonego napastnika wykazuje Sevilla. Władze klubu z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan od lat chętnie stawiają na rutynowanych zawodników, czego przykładem było sprowadzenie Alexisa Sancheza przed poprzednią kampanią. Teraz podobną rolę w zespole z Andaluzji mógłby pełnić właśnie były gwiazdor Leicester City, który wciąż imponuje skutecznością oraz boiskowym doświadczeniem.

Vardy najbardziej zasłynął z występów w wyżej wspomnianej ekipie Lisów. 26-krotny reprezentant Anglii bronił barw Leicester w latach 2012-2025, rozgrywając łącznie 500 spotkań. W tym czasie zdobył 200 bramek i zanotował 71 asyst, zapisując się złotymi zgłoskami w historii tego klubu. W minionym sezonie w koszulce Cremonese wystąpił w 29 meczach Serie A, strzelił siedem goli oraz dołożył trzy ostatnie podania, potwierdzając, że mimo upływu lat nadal potrafi być bardzo wartościowym piłkarzem.

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