Fenerbahce SK podejmuje Górnika Zabrze w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Znamy już wyjściowe jedenastki obu zespołów na spotkanie, które zacznie się o godzinie 20:00.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Fenerbahce – Górnik Zabrze. Składy na mecz kwalifikacji Ligi Mistrzów

Fenerbahce SK i Górnik Zabrze zmierzą się w jednym z najciekawszych spotkań drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Obie drużyny przystępują do rywalizacji z nadzieją na wypracowanie korzystnego wyniku przed rewanżem i przybliżenie się do kolejnej fazy europejskich rozgrywek.

Turecki gigant jest uznawany za faworyta dwumeczu. Fenerbahce ma ogromne doświadczenie na arenie międzynarodowej i regularnie walczy o najwyższe cele zarówno w krajowych rozgrywkach, jak i europejskich pucharach. Dodatkowym atutem gospodarzy będzie wsparcie własnych kibiców, którzy od lat tworzą jedną z najbardziej gorących atmosfer w Europie.

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Wicemistrz Polski nie zamierza jednak pełnić roli statysty. Górnik chce sprawić niespodziankę i udowodnić, że jest gotowy do rywalizacji z renomowanymi przeciwnikami. Dla ekipy z Zabrza będzie to jeden z najważniejszych meczów początku sezonu.

W historii oba zespoły nie miały okazji do bezpośredniej rywalizacji. W związku z tym spotkanie budzi dodatkowe zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i w Turcji. Stawką jest nie tylko awans do kolejnej fazy rozgrywek, ale również cenne punkty do klubowego rankingu UEFA.

Oficjalne składy na mecz Fenerbahce – Górnik

Fenerbahce (4-4-2): Mert Gunok – Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartug, Guendouzi, Fred, Kerem, Irfan Can, Talisca

Górnik (4-2-3-1): Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża, Dietz, Sadilek, Urbański, Ikia Dimi, Prekop, Chłań.