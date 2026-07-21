Saudyjczycy uderzyli bez ostrzeżenia. Roma może zostać z niczym

Al-Hilal nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Saudyjski gigant rozpoczął działania mające na celu pozyskanie Crysencio Summerville’a, ale musi liczyć się z poważną konkurencją.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gigantyczne zainteresowanie gwiazdą West Hamu. Decydujące dni przed piłkarzem

Al-Hilal włączył się do walki o jednego z najbardziej interesujących skrzydłowych Premier League. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, saudyjski klub złożył już ofertę West Hamowi United za Crysencio Summerville’a i jednocześnie prowadzi rozmowy z otoczeniem samego zawodnika.

To jednak nie będzie łatwa operacja. Według włoskiego dziennikarza sytuację uważnie monitoruje również AS Roma, która od dłuższego czasu poszukuje wzmocnień ofensywy. Klub ze stolicy Włoch aktywnie pracuje nad transferem Holendra i nie zamierza oddawać pola bogatemu rywalowi z Saudi Pro League.

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Summerville należy do grona zawodników, którzy mimo trudniejszego sezonu West Hamu wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. W kampanii 2025/2026 wystąpił w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst, potwierdzając, że potrafi być ważnym ogniwem ofensywy.

West Ham znajduje się jednak w komfortowej sytuacji negocjacyjnej. Kontrakt skrzydłowego obowiązuje aż do czerwca 2029 roku. W związku z tym Londyńczycy nie muszą spieszyć się z podejmowaniem decyzji. Ewentualny transfer będzie wymagał przedstawienia satysfakcjonującej oferty.

Według informacji Transfermarkt wartość rynkowa 23-latka wynosi obecnie 35 milionów euro. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla jego przyszłości.