Barcelonę poproszono o sprzedaż gwiazdy! To ma być duet marzeń z Yamalem

Barcelonę poproszono o rozważenie sprzedaży jednego z ważnych zawodników pierwszego zespołu. Taki ruch miałby otworzyć drogę do transferu gwiazdy, która stworzyłaby duet z Laminem Yamalem.

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Jorge Mendes proponuje Barcelonie sprzedaż Ferrana Torresa

Jorge Mendes ponownie próbuje doprowadzić do transferu Rafaela Leao do FC Barcelony. Jak informuje El Nacional, portugalski agent miał zasugerować Joanowi Laporcie, że sprowadzenie skrzydłowego Milanu mogłaby ułatwić sprzedaż Ferrana Torresa.

Reprezentant Hiszpanii wchodzi w ostatni rok kontraktu z katalońskim klubem. Jego wartość wzrosła po mistrzostwach świata, podczas których zdobył zwycięską bramkę w finale przeciwko Argentynie.

Barcelona chce przedłużyć z nim umowę, ale korzystna oferta mogłaby skłonić działaczy do zmiany planów. Sprzedaż Torresa zapewniłaby klubowi dodatkowe środki oraz pozwoliła zwolnić miejsce w budżecie płacowym.

Rafael Leao stworzy duet z Laminem Yamalem?

Pozyskane pieniądze miałyby zostać przeznaczone na transfer Rafaela Leao. Włoskie media wyceniają potencjalną operację na około 60–70 milionów euro, czyli znacznie mniej niż w poprzednich latach.

Portugalczyk od dawna znajduje się na liście zawodników cenionych przez Joana Laportę. Jego transfer pozwoliłby Hansiemu Flickowi stworzyć bardzo niebezpieczny duet skrzydłowych. Lamine Yamal grałby po prawej stronie, natomiast Leao odpowiadałby za ataki z lewego sektora boiska.

Na razie nie ma jednak informacji o oficjalnej ofercie ani rozpoczęciu negocjacji z Milanem. Propozycja Mendesa ma być jedynie jednym z rozważanych scenariuszy, a Barcelona wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości Ferrana Torresa.