GKS Katowice podał kadrę na Ligę Konferencji. Oni zagrają z Żyliną

Kadra GKS-u Katowice na dwumecz w Lidze Konferencji
GKS Katowice obok Górnik Zabrze to jedna z sensacji minionego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Rafała Góraka rzutem na taśmę finiszowali na 5. miejscu w lidze. W nagrodę mogą zagrać w europejskich pucharach. Przygodę z Ligą Konferencji rozpoczną od 2. rundy eliminacji. Czeka na nich dwumecz z MSK Żylina, czyli klubem, który w przeszłości grał m.in. w Lidze Mistrzów.
Pierwsze z dwóch spotkań zaplanowano na czwartek (23 lipca) na Słowacji. Rewanż odbędzie się tydzień później (30 lipca) na stadionie w Katowicach. Oba mecze rozdziela starcie z Wisłą Kraków w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy.
Rafał Górak zabierze ze sobą do Żyliny dwudziestu jeden zawodników, których klub zgłosił do 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W kadrze zabrakło kontuzjowanego Rafała Strączka. Podstawowy bramkarz GKS-u będzie pauzował z powodu kontuzji od trzech do czterech miesięcy. Jeśli uda im się przejść pierwszego rywala, w następnej rundzie zmierza się z Hapoelem Tel Awiw lub Łudogorcem Razgrad.
Kadra GKS-u Katowice na dwumecz z MSK Żylina:
Bramkarze: Kikolski, Kobylak
Obrońcy: Klemenz, Wdowiak, Jędrych, Galan, Wasielewski, Jirka, Czerwiński, Olsen
Pomocnicy: Wędrychowski, Bosch, Nowak, Bartlewicz, Wolski, Resta, Milewski, Łukasiak
Napastnicy: Zrelak, Marković, Szkuryn