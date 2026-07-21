GKS Katowice podał kadrę na Ligę Konferencji. Oni zagrają z Żyliną

GKS Katowice w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z MSK Żyliną ze Słowacji. Klub podał kadrę na europejskie puchary. Rafał Górak ma do dyspozycji 21 zawodników.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Kadra GKS-u Katowice na dwumecz w Lidze Konferencji

GKS Katowice obok Górnik Zabrze to jedna z sensacji minionego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Rafała Góraka rzutem na taśmę finiszowali na 5. miejscu w lidze. W nagrodę mogą zagrać w europejskich pucharach. Przygodę z Ligą Konferencji rozpoczną od 2. rundy eliminacji. Czeka na nich dwumecz z MSK Żylina, czyli klubem, który w przeszłości grał m.in. w Lidze Mistrzów.

Pierwsze z dwóch spotkań zaplanowano na czwartek (23 lipca) na Słowacji. Rewanż odbędzie się tydzień później (30 lipca) na stadionie w Katowicach. Oba mecze rozdziela starcie z Wisłą Kraków w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Rafał Górak zabierze ze sobą do Żyliny dwudziestu jeden zawodników, których klub zgłosił do 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W kadrze zabrakło kontuzjowanego Rafała Strączka. Podstawowy bramkarz GKS-u będzie pauzował z powodu kontuzji od trzech do czterech miesięcy. Jeśli uda im się przejść pierwszego rywala, w następnej rundzie zmierza się z Hapoelem Tel Awiw lub Łudogorcem Razgrad.

Kadra GKS-u Katowice na dwumecz z MSK Żylina:

Bramkarze: Kikolski, Kobylak

Obrońcy: Klemenz, Wdowiak, Jędrych, Galan, Wasielewski, Jirka, Czerwiński, Olsen

Pomocnicy: Wędrychowski, Bosch, Nowak, Bartlewicz, Wolski, Resta, Milewski, Łukasiak

Napastnicy: Zrelak, Marković, Szkuryn