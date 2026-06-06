Man Utd dopiął pierwszy transfer przed sezonem 2026/2027. Według wieści Fabrizio Romano na X, klub sfinalizował wszystkie formalności związane z pozyskaniem Edersona z Atalanty.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United odpala lato. Pierwszy wielki ruch stał się faktem

Man Utd rozpoczął letnie okno transferowe od mocnego ruchu na rynku. Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie X, Czerwone Diabły oraz Atalanta podpisały już wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transferu Edersona. Brazylijski pomocnik ma zostać pierwszym letnim wzmocnieniem zespołu z Old Trafford.

Według informacji przekazanych przez ekspert w sprawie transferów, kwota transakcji wyniesie 45 milionów euro. Finalizacja transferu jest już na ostatniej prostej, a oficjalne potwierdzenie ze strony klubów ma nastąpić w najbliższym czasie. Dziennikarz podkreśla również, że warunki indywidualnego kontraktu zawodnika zostały uzgodnione jeszcze w maju, co znacząco przyspieszyło cały proces.

Ederson występował w barwach Atalanty od lata 2022 roku i przez ostatnie sezony wyrósł na jednego z kluczowych piłkarzy drużyny z Bergamo. Brazylijczyk imponował przede wszystkim pracą w środku pola, skutecznością w odbiorze piłki oraz dużą intensywnością gry, dzięki czemu zwrócił uwagę czołowych europejskich klubów.

🚨 Manchester United and Atalanta have now completed all documents for €45m package deal for Éderson.



All done and player set to sign later on this summer but all agreed with Éderson since May.



First signing: 100% confirmed. ✅🇧🇷 pic.twitter.com/XOsv56rann — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026

W zakończonym sezonie 26-latek rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie zapisał trzy gole oraz jedną asystę, będąc ważnym elementem zespołu walczącego zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach.

Transfer Edersona ma być początkiem letniej przebudowy kadry Man Utd. Ekipa po rozczarowującym sezonie chce wrócić do walki o najwyższe cele w Premier League oraz na arenie międzynarodowej.