Raków chce piłkarza z Serie A. Transferowa bomba w Ekstraklasie

Raków Częstochowa myśli o sprowadzeniu piłkarza prosto z Serie A. Jak poinformował serwis Weszło na radarze znalazł się Rui Modesto z Udinese. Cena wywoławcza to 3 miliony euro.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Modesto na radarze Rakowa. Udinese woła 3 miliony euro

Raków Częstochowa ma na swoim koncie sześć transferów. Okazuje się, że to jeszcze nie koniec, ponieważ kolejny piłkarz znalazł się w orbicie zainteresowań. Do tej pory wydali na wzmocnienia ok. 1,5 mln euro. Tym razem za jednego gracza mogą zapłacić dwa razy tyle. Z informacji portalu Weszło wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Rui Modesto.

Rui Modesto to 7-krotny reprezentant Angoli, który na co dzień jest związany z Udinese. Z obecnym pracodawcą podpisał kontrakt latem 2024 roku, gdy zapłacili za niego AIK 2 mln euro. Wielkiej kariery w Serie A nie zrobił, ale uzbierał 25 meczów i 3 asysty.

Plotki łączące Modesto i Raków pojawiły się już latem tamtego roku. Wtedy o możliwych przenosinach 26-latka pisał ceniony dziennikarz z Włoch – Gianluca Di Marzio. Udinese wyceniło wahadłowego na 3 miliony euro, co jest dla Rakowa zbyt dużą kwotą. Niewykluczone, że w najbliższym czasie usiądą do rozmów z włoskim klubem i będą negocjować lepsze dla siebie warunki.

Ostatni sezon Angolczyk spędził na wypożyczeniu w Palermo, gdzie miał okazję grać m.in. z Bartoszem Bereszyńskim oraz Patrykiem Pedą. Zagrał tam tylko 8 spotkań, strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. W swoim CV ma także Vitorię Setubal i FC Honka.