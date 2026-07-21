Alejandro Garnacho coraz bliżej Serie A. Chce go kolejny włoski klub

ACF Fiorentina włączyła się do walki o sprowadzenie Alejandro Garnacho - dowiedział się Ekrem Konur. Wcześniej argentyński skrzydłowy był łączony głównie z Romą.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Fiorentina ma chrapkę na pozyskanie Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho najprawdopodobniej opuści Chelsea podczas letniego okienka transferowego. Władze londyńskiego klubu nie są zadowolone z postawy argentyńskiego skrzydłowego i zamierzają znaleźć dla niego nowego pracodawcę. 22-latek od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do Romy, jednak niewykluczone, że rzymski gigant zostanie uprzedzony przez innego przedstawiciela Serie A.

Coraz częściej w kontekście przyszłości ofensywnego zawodnika pojawia się bowiem ACF Fiorentina. Jak informuje Ekrem Konur, włoski klub bardzo poważnie rozważa sprowadzenie Garnacho i umieścił go na szczycie swojej listy życzeń. Negocjacje z Chelsea nie będą jednak należały do łatwych, ponieważ londyńczycy oczekują za Argentyńczyka około 50 milionów euro, licząc na definitywne rozstanie.

Działacze z Florencji najpewniej preferowaliby natomiast wypożyczenie z opcją wykupu, co mogłoby okazać się rozwiązaniem korzystniejszym z finansowego punktu widzenia. Na razie nie wiadomo, czy obie strony zdołają wypracować kompromis.

Ośmiokrotny reprezentant Argentyny trafił do zespołu The Blues w sierpniu 2025 roku, przenosząc się tam z Manchesteru United za ponad 46 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 43 mecze, zdobył osiem bramek i zaliczył cztery asysty. Jego kontrakt z Chelsea obowiązuje do 2032 roku, dlatego klub ze Stamford Bridge znajduje się w komfortowej pozycji negocjacyjnej. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na niespełna 30 milionów euro.

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