FC Barcelona miała na swojej liście życzeń Serhou Guirassy'ego. Gwiazda Borussii Dortmund może obrać jednak inny kierunek. Napastnik jest celem transferowym Fenerbahce - donosi Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Serhou Guirassy zbliża się do Fenerbahce

FC Barcelona nadal nie pozyskała jeszcze nowego napastnika, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. Na ich liście znajduje się spora liczba snajperów, w tym Serhou Guirassy. Jak się okazuje, gwiazda Borussii Dortmund znacznie oddaliła się od zespołu Hansiego Flicka. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Gwinejczyk znalazł się w kręgu zainteresowań Fenerbahce.

Według wspomnianego źródła, turecki gigant mocno naciska na sfinalizowanie transferu. Fenerbahce wykorzystuje dobre relacje z Borussią Dortmund, aby przyspieszyć negocjacje i przekonać niemiecki klub do sprzedaży swojego napastnika. Obecnie wszystko zależy od stanowiska władz BVB, które wciąż nie podjęły ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości reprezentanta Gwinei.

Taki obrót spraw nie jest dobrą wiadomością dla FC Barcelony. Serhou Guirassy od dłuższego czasu znajduje się na liście zawodników obserwowanych przez Dumę Katalonii jako potencjalny następca Roberta Lewandowskiego. Jeśli jednak Fenerbahce dopnie transfer, Hansi Flick będzie musiał skupić się na innych kandydatach do wzmocnienia ofensywy przed nowym sezonem. A ostatnio pojawiły się dwa nowe nazwiska pod obserwacją Blaugrany.

Serhou Guirassy dotychczas rozegrał 96 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Gwinejczyk strzelił 60 goli, a także zaliczył 15 asyst.