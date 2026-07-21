Fikayo Tomori na wylocie z Milanu. Zaliczy miękkie lądowanie?

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Al-Hilal interesuje się Fikayo Tomorim

Fikayo Tomori prawdopodobnie opuści AC Milan podczas trwającego letniego okienka transferowego. Nowy trener ekipy Rossonerich – Ruben Amorim – miał wyrazić zgodę na sprzedaż 28-letniego środkowego obrońcy. Portugalski szkoleniowiec preferuje bowiem innych zawodników na tej pozycji, dlatego Anglik nie znajduje się w jego długoterminowych planach. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony defensor w najbliższych tygodniach zmieni otoczenie i rozpocznie nowy etap swojej kariery.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem Tomoriego jest Al-Hilal. Saudyjski potentat może zaoferować piłkarzowi astronomiczne wynagrodzenie, a jednocześnie bez większych problemów spełnić oczekiwania finansowe Milanu. Władze włoskiego giganta oczekują za swojego zawodnika od 15 do 20 milionów euro. Dla potęgi z Rijadu taka kwota nie stanowi większej przeszkody, dlatego transfer wydaje się całkiem realnym scenariuszem.

Fikayo Tomori, którego media łączą również z Leeds United, Crystal Palace oraz Newcastle United, reprezentuje barwy drużyny Rossonerich od stycznia 2021 roku. Początkowo trafił na San Siro na zasadzie wypożyczenia z Chelsea, a kilka miesięcy później został wykupiony za ponad 35 milionów euro. Do tej pory rozegrał 214 spotkań, zdobył siedem bramek i zaliczył sześć asyst dla Milanu. Serwis „Transfermarkt” wycenia angielskiego stopera na około 20 milionów euro.

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