Dawid Kurminowski opuścił już Lechię Gdańsk. Polski napastnik może wylądować w Serie A, ponieważ znalazł się na radarze Frosinone. W walce o transfer liczy się również drugoligowe Ascoli Calcio - donosi Tuttocalciomercato.it.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kurminowski

Dawid Kurminowski wzbudza zainteresowanie Frosinone

Dawid Kurminowski ma za sobą trudny sezon, który zakończył się spadkiem z PKO Ekstraklasy. Napastnik przestał już być zawodnikiem Lechii Gdańsk, ponieważ dobiegł końca jego kontrakt. Z informacji przekazanych przez Tuttocalciomercato.it dowiadujemy się, że 27-latek może wylądować na poziomie Serie A. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Frosinone.

Nazwisko Dawida Kurminowskiego przejawia się w mediach nie tylko w kontekście przeprowadzki do beniaminka Serie A. Polski napastnik może wylądować również na zapleczu. W walce o jego transfer liczy się także drugoligowe Ascoli Calcio. Obecnie jednak oba kluby nie przystąpiły konkretnych działań. 27-latek wzbudza jedynie zainteresowanie tych zespołów.

Dawid Kurminowski ma doświadczenie w grze poza granicami Polski. Wychowanek Lecha Poznań występował w słoweńskich Michalovcach oraz MSK Żilinie, a także reprezentował barwy duńskiego Aarhus GF. Przeprowadzka 27-latka do Włoch byłaby zapewne jego najważniejszym transferem w dotychczasowej piłkarskiej karierze.

W poprzednim sezonie Dawid Kurminowski rozegrał 26 spotkań w koszulce Lechii Gdańsk. Napastnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.