Foden łączony z nowym klubem. Manchester City otwarte na sprzedaż

13:59, 21. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Ekrem Konur

Phil Foden ma za sobą słaby sezon i może opuścić Manchester City. Angielskim gwiazdorem interesują się takie marki, jak Milan czy Barcelona - ujawnia Ekrem Konur.

Phil Foden
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Phil Foden

Foden przymierzany do europejskich gigantów

Phil Foden ma za sobą sezon, którego nie może zaliczyć do udanych. W sumie zanotował dziesięć bramek i siedem asyst w 50 występach dla Manchesteru City, a w konsekwencji nie otrzymał powołania do reprezentacji Anglii na mistrzostwa świata. Kryzys jego formy może też przesądzić o zmianie otoczenia – po odejściu Pepa Guardioli na Etihad Stadium może dojść do prawdziwej rewolucji. Enzo Maresca szuka piłkarzy, którzy będą pasować do jego koncepcji. Dla 26-latka może więc zabraknąć miejsca.

Manchester City chce w tym przypadku wykorzystać fakt, że jego wartość rynkowa wciąż jest bardzo duża i na sprzedaży można sensownie zarobić. Umowa Fodena obowiązuje tylko do połowy przyszłego roku, więc rozstanie w trakcie obecnego okienka jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Przyszłość Fodena nie jest oczywiście zagrożona, bowiem o znalezienie nowego pracodawcy nie byłoby mu trudno. Ekrem Konur łączy go z Milanem, który dołączył do walki o jego podpis. Anglik mógłby zastąpić na San Siro Rafaela Leao, który marzy o transferze do innej ligi. O Fodenie myśli ponadto Barcelona, ale jedynie w przypadku, gdy będzie można go sprowadzić w ramach korzystnych warunków finansowych.

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