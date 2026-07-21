Transferowy hit coraz bliżej. Aston Villa wykonała kluczowy krok

Aston Villa przeszła do konkretów w sprawie Alejandro Garnacho. Klub z Birmingham złożył już oficjalną ofertę i intensywnie pracuje nad sprowadzeniem argentyńskiego skrzydłowego.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Emery wskazał nazwisko. Aston Villa natychmiast złożyła ofertę

Aston Villa coraz śmielej zaznacza swoją obecność na rynku transferowym. Jak poinformował Fabrizio Romano na X, klub prowadzony przez Unaia Emery’ego złożył oficjalną ofertę za Alejandro Garnacho. To wyraźny sygnał, że zespół z Villa Park chce wzmocnić ofensywę przed nowym sezonem jednym z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia.

Według wieści włoskiego dziennikarza Argentyńczyk znajduje się wysoko na liście życzeń Aston Villi. Sam Unai Emery zatwierdził jego kandydaturę jako jeden z kluczowych celów transferowych. Hiszpański szkoleniowiec jest przekonany, że Garnacho może odegrać ważną rolę w jego projekcie i znacząco zwiększyć siłę ataku drużyny.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rozmowy pomiędzy klubami dotyczą formuły potencjalnej transakcji. Obecnie najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się wypożyczenie z zawartą w umowie klauzulą wykupu. Taki model pozwoliłby Aston Villi ograniczyć początkowe koszty operacji, a jednocześnie zapewnić sobie możliwość definitywnego pozyskania zawodnika.

🚨🟣🔵 Understand Aston Villa sent official bid to Chelsea for Alejandro Garnacho – following exclusive story about initial talks on Friday.



Initial loan with buy clause included being discussed as Unai Emery approved Garnacho as target.



Talks ongoing also player side w/ #AVFC. pic.twitter.com/rZYJ58MuV0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Na tym działania angielskiego klubu się nie kończą. Romano podkreślił, że prowadzone są również rozmowy z przedstawicielami samego piłkarza. Klub z Premier League chce przekonać Garnacho do swojej wizji rozwoju i przedstawić mu plan, w którym miałby odgrywać jedną z głównych ról.