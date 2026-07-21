Lech Poznań rozpoczyna drogę do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Na początek muszą przejść mistrza Danii - Aarhus. Oto oficjalne składy na mecz 2. rundy el. Ligi Mistrzów.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Wisła Płock

Oficjalne składy na mecz Aarhus – Lech Poznań

Lech Poznań w poprzednim sezonie został mistrzem Polski, więc ponownie stanie przed szansą awansu do Ligi Mistrzów. Tegoroczne eliminacje rozpocznie od 2. rundy i co najważniejsze w minionych losowaniach był rozstawiony. Na start przyjdzie im się zmierzyć z mistrzem Danii – Aarhus. Jeśli wygrają dwumecz, wtedy w kolejnej rundzie czeka ich rywalizacja z Sabah Baku lub KuPS Kuopio.

Niels Frederiksen zdecydował się wystawić najmocniejszy możliwy skład. Szkoleniowiec nie dokonał ani jednej zmiany w porównaniu z wyjściową jedenastką, jaką desygnował do gry w trakcie Superpucharu Polski przeciwko Górnikowi Zabrze.

Od pierwszych minut zobaczymy na boisku m.in. Mateusza Lisa i Terry’ego Yegbe, czyli dwóch nowych zawodników. Zagrają także liderzy Kolejorza jak Mikael Ishak, Luis Pama czy Antoni Kozubal. Nie zabraknie również Patrika Walemarka czy Michała Gurgula.

Oficjalne składy na mecz Aarhus – Lech Poznań:

Aarhus: Hansen – Abbew, Tingager, Kahl – Emmery, Arnstad, Knudsen, Links – Jorgensen, Bech, Anderson

Lech Poznań: Lis – Pereira, Yegbe, Mońka, Gurgul – Murawski, Kozubal, Rodriguez – Walemark, Ishak, Palma

Początek meczu Aarhus – Lech Poznań we wtorek (21 lipca) o godzinie 19:00. Rewanż odbędzie się za tydzień w środę (29 lipca).