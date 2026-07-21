Juventus wciąż rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, Stara Dama może przeprowadzić transfer prosto z Manchesteru United. Na ich celowniku znalazł się Joshua Zirkzee - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Joshua Zirkzee łączony z Juventusem

Juventus w letnim okienku transferowym ma za zadanie sprowadzić nowego napastnika. Poszukiwanie snajpera mocno się wydłużają, ponieważ dotychczasowe opcje oddaliły się od Turynu. Stara Dama wdrożyła już w życie plan B. A jest nim przeprowadzenie ruchu prosto z Manchesteru United. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” zdradza, że na radarze Bianconerich znalazł się Joshua Zirkzee.

Reprezentant Holandii nie jest postacią anonimową dla Juventusu. Bianconeri już od długich miesięcy obserwują poczynania napastnika Manchesteru United. W przeszłości mogło już dojść do przeprowadzki 25-latka na Allianz Stadium, kiedy był jeszcze graczem Bologni. W obozie Starej Damy widocznie zaczęli brać pod uwagę dobrze znaną opcję.

Poszukiwania nowego napastnika wciąż trwają. Juventus jeszcze definitywnie nie ruszył po Joshuę Zirkzee. Władze klubu mają na oku też innych zawodników. Wydaje się, że priorytetem pozostaje Randal Kolo Muani, ale ostatecznie czas pokaże, kto będzie biegał w ataku u Luciano Spallettiego.

Joshua Zirkzee dotychczas rozegrał 75 spotkań w koszulce Manchesteru United. Holenderski snajper zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.