Raków Częstochowa finalizuje kolejny, już piąty letni transfer. Do drużyny dołączył Adin Molnar, który podpisał umowę do 2030 roku. Węgier może występować jako ofensywny pomocnik lub wahadłowy.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków ściąga kolejnego zawodnika

Raków Częstochowa tego lata nie próżnuje – drużynę zasilili już Dieudonne Debohi, Oliwier Kwiatkowski, Tarik Karić oraz Jakub Jendryka. Klub przygotowuje się natomiast do zmagań w eliminacjach Ligi Konferencji – w ramach drugiej rundy zagrają z Vallettą.

W środowy poranek Medaliki ogłosiły kolejny, piąty już transfer w trwającym okienku. Potwierdziły się tym samym medialne doniesienia, bowiem do Częstochowy trafił Adin Molnar. Węgierski zawodnik podpisał kontrakt do połowy 2030 roku. Znalazła się w nim ponadto opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Jó reggelt, Medaliki! 👋🇭🇺



Ádin Molnár został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa! 22-latek przenosi się do nas na zasadzie transferu definitywnego z MTK Budapeszt.



Szczegóły 👉 https://t.co/yXzdtkUKEy#MOLNAR2030 pic.twitter.com/u7aKHp3IY6 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) July 8, 2026

Molnar wzmocnił szeregi Rakowa w ramach transferu definitywnego z MTK Budapeszt. Nieoficjalnie mówi się o kwocie w okolicach 750 tysięcy euro. Ma on za sobą udany sezon w węgierskiej ekstraklasy, podczas którego zanotował 10 bramek i 4 asysty w 32 występach.

22-latka cechuje duża wszechstronność, bowiem z powodzeniem może zagrać zarówno na wahadle, jak i w roli jednej z dziesiątek. Wygląda na to, że będzie dobrze pasował do systemu Rakowa. To dla niego pierwszy zagraniczny klub w karierze – do tej pory był związany jedynie z węgierskimi drużynami.

Raków rozpocznie sezon właśnie od meczu eliminacji Ligi Konferencji z Vallettą. W Ekstraklasie zmierzy się najpierw z Wisłą Płock.

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