Raków ściąga kolejnego zawodnika
Raków Częstochowa tego lata nie próżnuje – drużynę zasilili już Dieudonne Debohi, Oliwier Kwiatkowski, Tarik Karić oraz Jakub Jendryka. Klub przygotowuje się natomiast do zmagań w eliminacjach Ligi Konferencji – w ramach drugiej rundy zagrają z Vallettą.
W środowy poranek Medaliki ogłosiły kolejny, piąty już transfer w trwającym okienku. Potwierdziły się tym samym medialne doniesienia, bowiem do Częstochowy trafił Adin Molnar. Węgierski zawodnik podpisał kontrakt do połowy 2030 roku. Znalazła się w nim ponadto opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
Molnar wzmocnił szeregi Rakowa w ramach transferu definitywnego z MTK Budapeszt. Nieoficjalnie mówi się o kwocie w okolicach 750 tysięcy euro. Ma on za sobą udany sezon w węgierskiej ekstraklasy, podczas którego zanotował 10 bramek i 4 asysty w 32 występach.
22-latka cechuje duża wszechstronność, bowiem z powodzeniem może zagrać zarówno na wahadle, jak i w roli jednej z dziesiątek. Wygląda na to, że będzie dobrze pasował do systemu Rakowa. To dla niego pierwszy zagraniczny klub w karierze – do tej pory był związany jedynie z węgierskimi drużynami.
Raków rozpocznie sezon właśnie od meczu eliminacji Ligi Konferencji z Vallettą. W Ekstraklasie zmierzy się najpierw z Wisłą Płock.
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