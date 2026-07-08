Real Madryt chce gwiazdę PSG. To będzie głośny transfer

Real Madryt po raz kolejny zainteresował się Fabianem Ruizem z PSG - podaje "Mundo Deportivo". Francuski gigant wycenia swojego zawodnika na około 50 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fabian Ruiz na celowniku Realu Madryt

Real Madryt zakończył poprzedni sezon bez trofeum. Nowym szkoleniowcem Królewskich został Jose Mourinho, który ma za zadanie przywrócić zespołowi zwycięski charakter. Na Santiago Bernabeu pojawiły się już nowe gwiazdy – Marc Cucurella z Chelsea, Denzel Dumfries z Interu Mediolan oraz Bernardo Silva, który był związany z Manchesterem City.

To jednak nie koniec planów transferowych Los Blancos. Według „Mundo Deportivo”, Real jest zainteresowany Fabianem Ruizem z Paris Saint-Germain. Nie jest to pierwszy raz, gdy nazwisko reprezentanta Hiszpanii pojawia się w kontekście transferu do Królewskich. Teraz temat wrócił, a dodatkowym argumentem dla madryckiego klubu jest niepewna sytuacja kontraktowa pomocnika w PSG.

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Obecna umowa Ruiza z paryskim zespołem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Jeszcze niedawno wydawało się, że obie strony są blisko porozumienia w sprawie przedłużenia współpracy do 2029 roku. PSG może otrzymać za pomocnika w granicach 40–50 milionów euro.

Ruiz od lat należy do grona najbardziej cenionych hiszpańskich pomocników. W PSG odgrywa ważną rolę, a jego największymi atutami są świetna technika, znakomity przegląd pola oraz umiejętność kontrolowania tempa spotkania.

30-latek doskonale zna również realia hiszpańskiego futbolu. Reprezentował barwy Realu Betis oraz Elche. Później przeniósł się do SSC Napoli, a w 2022 roku został zawodnikiem Paris Saint-Germain. Od momentu transferu do francuskiego giganta Ruiz rozegrał już 167 spotkań, w których zdobył 16 bramek.