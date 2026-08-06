Martinelli może obrać zaskakujący kierunek. Chce go krajowy gigant

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Galatasaray Stambuł zainteresowane Gabrielem Martinellim

Gabriel Martinelli może opuścić Arsenal podczas obecnego letniego okienka transferowego. 25-letni skrzydłowy nie jest już zawodnikiem nietykalnym w zespole Kanonierów, a władze mistrza Premier League są gotowe wysłuchać odpowiednich ofert. Wpływ na taką postawę ma również fakt, że kontrakt Brazylijczyka obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku, dlatego może to być ostatni moment na jego sprzedaż.

W ostatnich miesiącach Martinelli był łączony między innymi z Bayernem Monachium, Atletico Madryt oraz Juventusem. Jak informuje Gianluca Di Marzio, brazylijski gwiazdor może jednak obrać niespodziewany kierunek. Duże zainteresowanie jego pozyskaniem wykazuje bowiem Galatasaray Stambuł, które umieściło rozchwytywanego skrzydłowego bardzo wysoko na swojej liście życzeń, tuż obok Rafaela Leao.

27-krotny reprezentant Canarinhos występuje w Arsenalu od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się na Emirates Stadium z Ituano FC za ponad siedem milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 53 spotkania, zdobył 11 bramek i zanotował 7 asyst. Martinelli w swoim dorobku ma mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz złoty medal olimpijski.