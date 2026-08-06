Wisła Kraków – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (07.08.2026)

Wisła Kraków – Wisła Płock: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W ten weekend będziemy świadkami "Wiślackich Derbów". Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 7 sierpnia o godzinie 20:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Wisła Kraków Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2026 14:00

Wisła Kraków – Wisła Płock, typy i przewidywania

Przed kibicami jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jutrzejszego wieczoru dojdzie bowiem do „Wiślackich Derbów”, w których Wisła Kraków zmierzy się z Wisłą Płock. Oba zespoły dobrze rozpoczęły nowy sezon, dlatego można spodziewać się widowiska pełnego emocji.

Biała Gwiazda z dorobkiem trzech punktów zajmuje ósme miejsce w tabeli, natomiast Nafciarze zgromadzili cztery oczka i plasują się na trzeciej pozycji w stawce. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 7 sierpnia o godzinie 20:30.

Moim zdaniem to spotkanie zakończy się remisem. Oba zespoły prezentują na początku kampanii zbliżony poziom, dlatego podział punktów wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Mój typ: remis.

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Wisła Kraków – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do spotkania z pewnymi problemami kadrowymi. W Wiśle Kraków na pewno zabraknie Raoula Gigera oraz Jakuba Stępaka, a pod znakiem zapytania stoją występy Darijo Grujcicia i Bartosza Jarocha. Z kolei Wisła Płock będzie musiała radzić sobie bez Deniego Juricia, którego zabraknie w tym pojedynku.

Wisła Kraków – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w dwóch pierwszych kolejkach PKO BP Ekstraklasy pokonała GKS Katowice 2:1 oraz przegrała 3:4 z Piastem Gliwice. Natomiast Wisła Płock rozpoczęła sezon od niespodziewanej wygranej 2:1 z Rakowem Częstochowa, po czym bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź.

Wisła Kraków – Wisła Płock, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań pomiędzy Wisłą Kraków a Wisłą Płock jest dość wyrównana, choć z lekkim wskazaniem na zespół spod Wawelu. W pięciu poprzednich meczach Biała Gwiazda odniosła dwa zwycięstwa, Nafciarze wygrali raz, a dwa pozostałe starcia zakończyły się remisami.

Wisła Kraków – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem piątkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi około 1.85, typ na zwycięstwo Wisły Płock to mniej więcej 4.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Wisła Kraków Wisła Płock 1.88 3.60 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2026 14:00

Wisła Kraków – Wisła Płock, przewidywane składy

Wisła Kraków: Łubik – Lelieveld, Uryga, Maisonneuve, Krzyżanowski – Kuziemka, Duda, Igbekeme, Bozić – Duarte – Rodado

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Flis – Rogelj, Radwański, Pacheco, Kun – Jimenez, Kobacki – Hamulić

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Wisła Kraków – Wisła Płock, transmisja meczu

Pojedynek między Wisłą Kraków a Wisłą Płock będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Krzysztof Marciniak i Michał Trela. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 7 sierpnia o godzinie 20:30.

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