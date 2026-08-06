AC Milan chce młodego Brazylijczyka. Musi zapłacić 35 milionów euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kaua Elias na radarze Milanu

AC Milan podczas obecnego letniego okienka transferowego sprowadził już jednego nowego napastnika. Przypomnijmy, że szeregi drużyny Rossonerich zasilił Goncalo Ramos. Niewykluczone jednak, że trener mediolańskiego zespołu – Ruben Amorim – poprosi władze z San Siro o dalsze wzmocnienie linii ataku i zwiększenie rywalizacji o miejsce w podstawowym składzie.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, kandydatem do przeprowadzki do włoskiego giganta jest Kaua Elias. Portugalski szkoleniowiec wysoko ceni umiejętności 20-letniego Brazylijczyka, a Milan planuje rozpocząć działania mające na celu jego pozyskanie. Szachtar Donieck wycenia swojego zawodnika na 35 milionów euro, jednak o podpis snajpera walczą także Arsenal, Manchester United oraz FC Porto.

Elias reprezentuje barwy ukraińskiego klubu od stycznia 2025 roku, gdy trafił tam z Fluminense za 17 milionów euro. Młody napastnik w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 7 asyst. Jego kontrakt z Szachtarem Donieck obowiązuje do 31 grudnia 2029 roku. AC Milan postrzega zdolnego atakującego jako inwestycję oraz wzmocnienie ofensywy na długie lata.