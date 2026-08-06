AS Roma zatrzyma ważnego piłkarza. Nowa umowa w drodze

Lorenzo Pellegrini będzie kontynuował swoją karierę w Romie. Jak podaje Fabrizio Romano, 30-letni pomocnik podpisze nowy roczny kontrakt z włoskim klubem.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini przedłuży kontrakt z Romą

AS Roma wiąże duże nadzieje z nadchodzącym sezonem, w którym będzie rywalizować w Lidze Mistrzów. Włoski gigant konsekwentnie wzmacnia skład przed walką na kilku frontach, sprowadzając między innymi Santiago Castro oraz Konstantinosa Koulierakisa. Równocześnie władze klubu ze Stadio Olimpico pracują nad przedłużeniem kontraktów z najważniejszymi piłkarzami zespołu Wilków.

Niedawno nową umowę z rzymskim potentatem podpisał Paulo Dybala, a wkrótce jego śladem ma pójść Lorenzo Pellegrini. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, kapitan ekipy Giallorossich złoży parafkę pod kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. Strony osiągnęły już porozumienie, dzięki czemu współpraca będzie kontynuowana.

Pellegrini jest wychowankiem Romy, choć w latach 2015-2017 reprezentował barwy Sassuolo Calcio. Następnie wrócił do stołecznego klubu, który zapłacił za niego około 10 milionów euro. W poprzednim sezonie ofensywny pomocnik rozegrał 24 spotkania, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. 30-letni Włoch w swoim dorobku ma triumf w Lidze Konferencji z kampanii 2021/2022.