Niespodziewany cel transferowy Milanu. Chce go też Napoli

Breel Embolo ponownie znalazł się na radarze klubów z Serie A. "Calciomercato" donosi, że napastnik Rennes wzbudza zainteresowanie Milanu i Napoli, a sam zawodnik jest gotowy rozważyć przenosiny do Włoch.

Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Embolo na celowniku Milanu i Napoli

Breel Embolo jest jednym z piłkarzy, którzy pojawili się na listach życzeń Milanu i Napoli. Szwajcarski napastnik ma za sobą udany sezon w barwach Rennes, a obecnie oba włoskie kluby prowadzą pierwsze rozmowy z jego przedstawicielami, aby sprawdzić warunki ewentualnego transferu.

Na tym etapie nie doszło jeszcze do kontaktów z francuskim klubem. Rennes wycenia 29-letniego zawodnika na około 15 milionów euro. Embolo ma ważny kontrakt do czerwca 2029 roku, dlatego francuski klub nie zamierza obniżać swoich oczekiwań finansowych. Sytuację uważnie obserwuje również Bournemouth, a Premier League pozostaje kierunkiem, który także interesuje reprezentanta Szwajcarii.

Zarówno Milan, jak i Napoli uzależniają jednak dalsze działania od sytuacji kadrowej w ataku. W Mediolanie priorytetem pozostaje wyjaśnienie przyszłości Rafaela Leao. Rossoneri nadal oczekują za Portugalczyka około 50 milionów euro, a odpowiednia oferta jeszcze nie wpłynęła. Niewykluczone jest również odejście Santiago Gimeneza, co mogłoby przyspieszyć rozmowy dotyczące Embolo.

Podobna sytuacja panuje w Napoli. Klub najpierw chce znaleźć rozwiązanie w sprawie Romelu Lukaku, którym interesuje się kilka zespołów. Dopiero po uporządkowaniu sytuacji kadrowej oba kluby mogą przejść do konkretnych negocjacji z Rennes w sprawie szwajcarskiego napastnika.