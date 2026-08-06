Juventus chce się pozbyć gwiazdy. To sposób na transfer Kessiego

Juventus szuka sposobu na rozstanie z Teunem Koopmeinersem. Holender nie odgrywa już ważnej roli w planach Luciano Spallettiego, jednak jego wysoka wartość księgowa utrudnia definitywny transfer. Dlatego klub rozważa zmianę warunków ewentualnego odejścia.

NG Chun Yin / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Wypożyczenie zamiast sprzedaży w przypadku Koopmeinersa

Juventus kontynuuje przebudowę kadry po sprowadzeniu Randala Kolo Muaniego i Kerima Alajbegovicia. Zanim jednak klub przejdzie do kolejnych wzmocnień, chce zmniejszyć liczbę zawodników w zespole. Jednym z piłkarzy przeznaczonych do odejścia pozostaje Teun Koopmeiners, który z każdym tygodniem traci miejsce w planach Luciano Spallettiego.

Problemem jest sytuacja finansowa związana z reprezentantem Holandii. Według „Calciomercato” na 30 czerwca 2026 roku wartość jego karty w księgach Juventusu wynosiła około 31 milionów euro. Oznacza to, że sprzedaż za niższą kwotę oznaczałaby stratę finansową, dlatego do tej pory trudno było znaleźć zainteresowany klub.

Z tego powodu działacze Juventusu zmieniają strategię. Giovanni Carnevali i Ricky Massara są gotowi zgodzić się na wypożyczenie pomocnika z prawem wykupu. Kwota ewentualnego transferu definitywnego miałaby wynosić co najmniej 21 milionów euro, czyli wartość pozostałą w bilansie po zakończeniu kolejnego sezonu. Klub liczy jednak na ustalenie jeszcze wyższej sumy wykupu.

Odejście Koopmeinersa pozwoliłoby Juventusowi zrobić miejsce na kolejne transfery. Według źródła zwolnienie jego kontraktu ułatwiłoby sprowadzenie Francka Kessiego, który od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Luciano Spallettiego. Wśród potencjalnych kierunków dla holenderskiego pomocnika wymieniana jest także Atalanta, gdzie wcześniej prezentował najwyższą formę.