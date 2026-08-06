Juventus wziął na celownik zawodnika ligowego rywala

FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juan Miranda przyciągnął uwagę Juventusu

Juventus podczas obecnego letniego okienka transferowego sprowadził już między innymi Randala Kolo Muaniego oraz Kerima Alajbegovicia. Trener ekipy Starej Damy – Luciano Spalletti – chciałby jednak jeszcze zwiększyć rywalizację na pozycji lewego obrońcy. Niewykluczone więc, że turyński gigant w tym celu osłabi ligowego rywala.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Allianz Stadium jest bowiem Juan Miranda. 26-letni boczny defensor na co dzień występuje w barwach Bolonii, dlatego nie musiałby przechodzić procesu aklimatyzacji na Półwyspie Apenińskim. To bez wątpienia atut, który może działać na korzyść hiszpańskiego wahadłowego.

Juan Miranda reprezentuje barwy drużyny Rossoblu od lipca 2024 roku, kiedy trafił na Stadio Renato Dall’Ara na zasadzie wolnego transferu z Realu Betis. Wcześniej występował również w FC Schalke 04 Gelsenkirchen oraz Barcelonie, której jest wychowankiem. Jego kontrakt z Bologną obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a wartość rynkowa zawodnika wynosi około 15 milionów euro.