Inter może stracić wymarzony transfer. Atletico wykorzystuje problemy Włochów

Inter od wielu tygodni pracuje nad sprowadzeniem Cristiana Romero z Tottenhamu, jednak finalizacja transferu wciąż stoi pod znakiem zapytania. Nerazzurri najpierw muszą sprzedać kilku zawodników, a z impasu chce skorzystać Atletico Madryt.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Sprzedaże warunkiem transferu Romero do Interu

Inter wciąż nie może dopiąć transferu Cristiana Romero, choć osiągnął już wstępne porozumienie z Tottenhamem. Kwota operacji ma wynieść około 40 milionów euro, jednak mediolański klub nie jest w stanie sfinalizować transakcji, dopóki nie uporządkuje swojej kadry i nie pozyska środków ze sprzedaży zawodników.

Największym problemem pozostają Benjamin Pavard, Davide Frattesi oraz Kristjan Asllani. To właśnie odejście jednego z nich ma otworzyć drogę do pozyskania reprezentanta Argentyny. Na razie żaden z tych piłkarzy nie opuścił jednak Interu, co opóźnia dalsze działania na rynku.

Sytuację próbuje wykorzystać Atletico Madryt. Hiszpański klub pozyskał dodatkowe środki po sprzedaży Matteo Ruggeriego do Aston Villi oraz Nahuela Moliny do Romy. Według „Marki” Madrytczycy przygotowują ofertę w wysokości około 30 milionów euro za Romero. Taka propozycja ma jednak nie przekonać Tottenhamu, który oczekuje wyższej kwoty.

Inter pozostaje więc w trudnym położeniu. Z jednej strony wciąż ma największe szanse na sfinalizowanie transferu dzięki wcześniejszym ustaleniom z Tottenhamem, z drugiej nie może zwlekać w nieskończoność. Według źródła klub rozważa również inne ruchy kadrowe. Wśród możliwych scenariuszy pojawia się wymiana Davide Frattesiego z Juventusem za Nico Gonzaleza, a zainteresowanie włoskim pomocnikiem utrzymuje także Nottingham Forest.