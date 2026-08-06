Rodri o krok od FC Barcelony. „AS” ujawnił kwotę transferu

FC Barcelona coraz śmielej zmierza po jeden z najgłośniejszych transferów tego lata. Według najnowszych doniesień mistrz La Liga jest gotów wyłożyć mniej więcej 60 milionów euro.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

FC Barcelona negocjuje transfer Rodriego. Tyle ma kosztować gwiazda Man City

FC Barcelona nie zamierza oszczędzać na wzmocnieniu środka pola. Władze klubu są przekonane, że sprowadzenie Rodriego może znacząco zwiększyć jakość drużyny. Zawodnik ma pomóc w walce o najważniejsze trofea zarówno w Hiszpanii, jak i na europejskiej arenie.

Jak informuje dziennik „AS”, transfer reprezentanta Hiszpanii ma kosztować około 60 milionów euro. To jednak nie koniec wydatków. Piłkarz ma otrzymać czteroletni kontrakt, a jego wynagrodzenie ma wynosić mniej więcej 30 milionów euro brutto za każdy sezon. Według hiszpańskiego źródła warunki indywidualnej umowy zostały już uzgodnione.

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Rodri od 2019 roku jest jednym z filarów Manchesteru City. Do ekipy z Etihad Stadium trafił z Atletico Madryt za 70 milionów euro i przez kolejne lata wyrósł na jednego z najlepszych defensywnych pomocników świata. Jego obecna umowa z angielskim klubem obowiązuje do lata 2027 roku, dlatego ewentualne negocjacje z Man City nie należą do najłatwiejszych.

Na korzyść zawodnika przemawia natomiast ostatni mundial. Rodri został wybrany najlepszym piłkarzem MŚ 2026. Z kolei reprezentacja Hiszpanii z nim w składzie sięgnęła po złoty medal, pokonując w finale Argentynę (1:0).

Jeśli informacje przekazane przez media znajdą potwierdzenie, Barcelona może dopiąć jeden z najbardziej spektakularnych transferów letniego okna transferowego. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że piłkarz był też na radarze Realu Madryt.