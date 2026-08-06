Kolejny Polak opuszcza Serie A! Trafił na wypożyczenie

18:49, 6. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  FC Luzern

Parma Calcio zdecydowała się rozstać z Danielem Mikołajewskim. Młody Polak będzie kontynuował karierę poza Serie A. Został bowiem wypożyczony do szwajcarskiego FC Luzern.

Piłkarze Parmy
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Parmy

Oficjalnie: Daniel Mikołajewski wzmocnił FC Luzern

Parma Calcio tego lata przeprowadza transfery wychodzące z Polakami w roli głównej. Jako pierwszy zespół Crociatich opuścił Adrian Benedyczak. W najbliższym sezonie na włoskich boiskach nie będzie również oglądali Daniela Mikołajewskiego. Utalentowany napastnik będzie szlifował umiejętności w Szwajcarii, ponieważ został wypożyczony do FC Luzern.

Daniel Mikołajewski trafił do Parmy Calcio w 2023 roku z Podbeskidzia Bielsko-Biała, ale nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego zespołu. Młody zawodnik występował głównie w drużynie młodzieżowej oraz na niższych szczeblach rozgrywkowych, gdzie zbierał cenne doświadczenie. Teraz przed Polakiem kolejne wyzwanie, którym będzie rywalizacja w lidze szwajcarskiej.

Wypożyczenie do FC Luzern ma pomóc Danielowi Mikołajewskiemu w regularnej grze i dalszym rozwoju. Parma Calcio nadal wiąże przyszłość z młodym napastnikiem, dlatego zdecydowała się na czasowe rozstanie, aby ten mógł zdobywać minuty na seniorskich boiskach. Po powrocie do Włoch 20-latek będzie chciał powalczyć o miejsce w kadrze Crociatich.

Daniel Mikołajewski zaliczył już trzy występy na poziomie Serie A. Polak rozegrał łącznie 75 minut. Wciąż jednak 20-latek musi poczekać na premierowe trafienie.

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