Milan zarzucił sieć na skrzydłowego Romy. Zastąpiłby Rafaela Leao

20:06, 6. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  La Gazzetta dello Sport

AC Milan rozgląda się za następcą Rafaela Leao. Jak podaje dziennik La Gazzetta dello Sport, w buty portugalskiego skrzydłowego może wejść Matias Soule.

Matias Soule
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Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Matias Soule przymierzany do Milanu

AC Milan najprawdopodobniej rozstanie się z Rafaelem Leao podczas obecnego letniego okienka transferowego. Portugalski skrzydłowy chce bowiem spróbować nowego wyzwania, a włoski gigant nie zamierza blokować jego odejścia. Coraz więcej wskazuje na to, że 27-letni zawodnik może przenieść się do ligi tureckiej, dlatego potentat z Półwyspu Apenińskiego rozpoczął poszukiwania jego następcy.

Jak informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, na celowniku Milanu znalazł się Matias Soule z Romy. Trener mediolańskiego zespołu – Ruben Amorim – wysoko ceni umiejętności 23-letniego Argentyńczyka i widzi w nim idealnego piłkarza do zastąpienia Leao. Według doniesień młody atakujący byłby dostępny za około 35 milionów euro, a władze klubu z San Siro są gotowe wyłożyć taką kwotę.

Soule, mogący występować jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy lub napastnik, reprezentuje wyżej wspomnianą Romę od lipca 2024 roku, gdy trafił na Stadio Olimpico z Juventusu za niespełna 30 milionów euro. Argentyński zawodnik w poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. Jego aktualny kontrakt z rzymską potęgą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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