Manchester United zakontraktował zdolnego pomocnika. Jest potwierdzenie

Manchester United myśli o przyszłości i właśnie pozyskał zdolnego pomocnika. Nowym zawodnikiem ekipy Czerwonych Diabłów został Cristian Orozco.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Oficjalnie: Cristian Orozco przechodzi do Manchesteru United

Manchester United poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Cristiana Orozco z Fortalezy CEIF. 18-letni pomocnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał z angielskim gigantem długoterminowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku, rozpoczynając nowy etap swojej piłkarskiej kariery.

Kwota tej transakcji wyniosła około miliona euro, dlatego transfer nie stanowił dużego obciążenia dla budżetu Czerwonych Diabłów. Młody Kolumbijczyk początkowo oczywiście będzie rozwijał się w klubowej akademii, reprezentując zespoły młodzieżowe Manchesteru United. Władze potentata Premier League wierzą jednak, że w przyszłości stanie się on ważnym ogniwem środka pola pierwszej drużyny.

Orozco jest wychowankiem Rojo FC, skąd w 2025 roku trafił do Fortalezy CEIF. To właśnie w barwach tego klubu zadebiutował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w swoim kraju. Dotychczas na poziomie seniorskim rozegrał pięć spotkań, a równocześnie jest reprezentantem Kolumbii do lat 17, uchodząc za jednego z najbardziej obiecujących zawodników swojego rocznika.