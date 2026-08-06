Mourinho wściekły po utracie Rodriego. Zwrócił się do Pereza

22:15, 6. sierpnia 2026 13:16, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  AS

Real Madryt najprawdopodobniej nie pozyska Rodriego, którego przejęła FC Barcelona. Jak podaje dziennik AS, Jose Mourinho jest wściekły i teraz liczy na sprowadzenie innego defensywnego pomocnika.

Jose Mourinho
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Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt sprowadzi innego defensywnego pomocnika?

Real Madryt od kilku tygodni prowadził zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Rodriego. Stołeczny gigant nie zamierzał jednak spełnić oczekiwań finansowych Manchesteru City, licząc na obniżenie kwoty odstępnego. Przeciągające się negocjacje wykorzystała FC Barcelona, która według najnowszych doniesień prasy jest o krok od zakontraktowania 30-letniego pomocnika.

Jak informuje dziennik „AS”, Jose Mourinho jest rozczarowany takim obrotem spraw. Portugalczyk miał nadzieję, że mistrz świata zapewni jego drużynie odpowiednią równowagę między defensywą a ofensywą. Szkoleniowiec podobno zwrócił się już do Florentino Pereza z prośbą o sprowadzenie innego klasowego defensywnego pomocnika, ponieważ uważa wzmocnienie środka pola za priorytet.

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Na razie trudno wskazać głównego kandydata do gry na Santiago Bernabeu. W poprzednich miesiącach z Realem Madryt łączeni byli Enzo Fernandez, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Martin Zubimendi, Ayyoub Bouaddi oraz Adam Wharton.

Szczególnie interesującą opcją wydaje się ostatni z wymienionych piłkarzy. 22-letni angielski pomocnik, mimo młodego wieku, zdążył już potwierdzić swoją klasę w Premier League w barwach Crystal Palace.