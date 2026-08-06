Leeds przejęło bramkarza Manchesteru City. Pobiło swój rekord

James Trafford zamienił Manchester City na Leeds United. 23-letni bramkarz kosztował aż 47 milionów euro, co oznacza, że Pawie pobiły swój rekord transferowy.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: James Trafford

Oficjalnie: James Trafford wzmocnił Leeds United

Leeds United poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Jamesa Trafforda z Manchesteru City. 23-letni bramkarz pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał z nowym klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku, rozpoczynając tym samym kolejny etap kariery.

Kwota opisywanej transakcji wyniosła około 47 milionów euro plus bonusy, co oznacza, że Pawie dokonały najdroższego zakupu w swojej historii. Trafford został również bohaterem największego transferu angielskiego bramkarza w całych dziejach. Mierzący 192 centymetry zawodnik na Elland Road będzie pełnił rolę podstawowego golkipera, na którą nie mógł liczyć na Etihad Stadium.

Dwukrotny reprezentant Anglii jest wychowankiem Manchesteru City, do którego wrócił przed sezonem 2025/2026, przechodząc do drużyny Obywateli z Burnley za ponad 30 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 17 spotkań, stracił 13 bramek i zachował 8 czystych kont. Trafford w Leeds United ma stać się jednym z filarów zespołu walczącego o wysokie cele.