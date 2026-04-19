Lucas Bergvall może być bohaterem głośnego transferu w Premier League. Pomocnik Tottenhamu Hotspur znalazł się pod obserwacją Arsenalu oraz Chelsea - przekazuje "Caught Offside".

Arsenal i Chelsea chcą Lucasa Bergvalla

Sytuacja Tottenhamu Hotspur robi się coraz trudniejsza. Widmo spadku zaczyna coraz bardziej zaglądać w oczy londyńskiemu zespołowi. Jak się okazuje, tonący statek po sezonie może opuścić Lucas Bergvall. Szwed może być bohaterem bardzo głośnego transferu wewnątrz Premier League. Serwis „Caught Offside” informuje, że reprezentant Szwecji znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu oraz Chelsea.

Lucas Bergvall jest jednym z niewielu wygranych tego sezonów w Tottenhamie Hotspur. Na przestrzeni roku szwedzki pomocnik zrobił ogromne postępy. 20-latek zaczął przekładać ogromny potencjał na umiejętności i nieprzypadkowo znalazł się na celowniku Arsenalu i Chelsea. Zainteresowane strony jednak będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać wychowanka IF Brommy.

Nie tak dawno o ogromnych umiejętnościach Lucasa Bergvalla przekonali się Polacy. Szwed pojawił się w drugiej połowie meczu barażowego i tak naprawdę przebieg rywalizacji zmienił się od jego wejścia na plac gry.

Lucas Bergvall w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Szwecji zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył pięć asyst. Kontrakt pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.