Ederson wybrał nowy klub. Odrzucił propozycje od angielskich potęg

Ederson jest bardzo bliski przeprowadzki do Atletico Madryt. 26-letni Brazylijczyk konsekwentnie odrzuca oferty od innych klubów - informuje Ekrem Konur.

Atletico Madryt finalizuje transfer Edersona

Ederson najprawdopodobniej opuści Atalantę Bergamo podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. 26-letni pomocnik chce wykonać kolejny krok naprzód w swojej karierze, przechodząc do silniejszego klubu. Brazylijski piłkarz od dawna wzbudza zainteresowanie zespołów z Premier League – takich jak Manchester United, Arsenal czy Liverpool – jednak konsekwentnie odrzuca oferty z Anglii. Wszystko dlatego, że ma jasno określony kierunek dalszej kariery.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Ederson pragnie bowiem kontynuować swoją przygodę z futbolem w Atletico Madryt. Środkowy pomocnik jest zdecydowany na przeprowadzkę do hiszpańskiej drużyny, gdzie ponownie dzieliłby szatnię z Ademolą Lookmanem.

Wygląda na to, że taka transakcja dojdzie do skutku w najbliższym letnim oknie transferowym. Włodarze z Estadio Metropolitano od jakiegoś czasu prowadzą zaawansowane rozmowy z Atalantą, starając się obniżyć kwotę transferu. Włoski w tym momencie żądają około 45 milionów euro.

Trzykrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach ekipy z Bergamo od lipca 2022 roku, gdy trafił tam z Salernitany za niespełna 23 miliony euro. Wcześniej grał między innymi w Corinthians, Fortalezie oraz Cruzeiro. W trwającej kampanii pomocnik rozegrał 36 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia Edersona na mniej więcej 40 milionów euro.