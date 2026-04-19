Juventus szykuje nowy kontrakt dla kolejnej gwiazdy

Juventus działa według jasnego planu opartego na przedłużeniach kontraktów. Według Tuttosport klub chce w ten sposób wzmocnić swoją pozycję i zabezpieczyć przyszłość kluczowych piłkarzy.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kalulu może liczyć na nowy kontrakt z Juventusem

Juventus po uporządkowaniu sytuacji Manuela Locatellego kieruje uwagę na Pierre’a Kalulu. Kontrakt obrońcy obowiązuje do 2029 roku więc nie ma presji czasu. Klub widzi jednak potrzebę dostosowania warunków do jego roli.

Francuz jest najczęściej wykorzystywanym graczem w sezonie. Rozegrał 2742 minuty i wyprzedził nawet Kenana Yildiza. Jego liczby potwierdzają rozwój oraz znaczenie dla drużyny.

Kalulu zdobył 2 gole i zanotował 6 asyst. Pokazał dużą wszechstronność w różnych ustawieniach. Od roli wahadłowego u Igora Tudora przeszedł do bardziej złożonych zadań u Luciano Spallettiego.

Obecnie zarabia 2,5 miliona rocznie co jest niższym poziomem niż u liderów zespołu. Klub rozważa więc przedłużenie oraz podwyżkę. Ma to odzwierciedlać jego rosnącą pozycję w szatni.

Zawodnik wzbudza też zainteresowanie czołowych klubów. Manchester United wysłał obserwatorów na mecze do z udziałem Starej Damy. Juventus chce jednak utrzymać kontrolę nad sytuacją.

Kalulu trafił do klubu z Milanu w 2024 roku najpierw na wypożyczenie. Następnie został wykupiony za 14 milionów plus bonusy. Dziś jego wartość rynkowa wynosi od 30 do 35 milionów euro.