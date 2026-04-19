Barcelona poznała odpowiedź gwiazdora. Tyle chce zarabiać

Barcelona szykuje się do intensywnego lata i planuje wzmocnić defensywę przed kolejnym sezonem. Według Tuttosport priorytetem stał się Alessandro Bastoni, który jasno określił swoje podejście do możliwego transferu.

Bastoni otwarty na transfer do Barcelony

Alessandro Bastoni od dłuższego czasu znajduje się na radarze Barcelony. Klub widzi w nim idealne uzupełnienie swojej linii obrony. Jego profil odpowiada wymaganiom zarówno pod względem jakości, jak i doświadczenia.

Inter Mediolan pozostaje jednak nieugięty w negocjacjach. Włoski klub wycenił swojego zawodnika na 70 milionów euro. Ta kwota stanowi poważną barierę dla Barcelony, która musi dokładnie planować swoje wydatki.

Sam zawodnik wykazuje dużą determinację w kontekście transferu. Bastoni jest gotowy przejść do Barcelony bez podwyżki wynagrodzenia. Może zaakceptować pensję na poziomie około 7 milionów euro plus bonusy, czyli identyczną jak w Interze. Decyzja obrońcy wynika przede wszystkim z ambicji sportowych. Barcelona pozostaje dla niego atrakcyjnym kierunkiem ze względu na prestiż oraz cele sportowe.

Jednocześnie Bastoni zachowuje profesjonalne podejście wobec obecnego pracodawcy. Nie zamierza wymuszać transferu ani stawiać klubu pod presją. Jeśli rozmowy nie zakończą się powodzeniem, pozostanie w Interze i nadal będzie zaangażowany w grę zespołu.

Sytuacja pozostaje więc otwarta i zależy od dalszych negocjacji między klubami. Barcelona musi znaleźć sposób na spełnienie oczekiwań Interu lub wypracowanie kompromisu. Najbliższe tygodnie mogą przynieść kluczowe rozstrzygnięcia w tej sprawie.

