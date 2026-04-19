Arsenal wraca po piłkarza Barcelony. Cena uległa zmianie

Arsenal wraca do FC Barcelony. Kanonierzy w dalszym ciągu myślą o pozyskaniu Marca Casado - donosi "Just Arsenal News". W ubiegłym roku wartość rynkowa Hiszpana wynosiła 60 milionów euro, dziś kwota jest znacznie niższa.

Marc Casado pozostaje celem transferowym Arsenalu

Jeszcze przed obecnym sezonem mówiło się, że Arsenal może pozyskać Marca Casado z FC Barcelony. Dziś dowiadujemy się, że temat wychowanka Dumy Katalonii pozostaje żywy w Londynie. Serwis „Just Arsenal News” przekazuje, że hiszpański pomocnik nadal znajduje się w kręgu zainteresowań drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę.

W ubiegłym roku Arsenal musiał wyłożyć na stół aż 60 milionów euro, aby pozyskać Marca Casado. Dziś wartość rynkowa Hiszpana uległa zmianie. Pomocnik przestał być znaczącym piłkarzem u Hansiego Flicka, więc kwota potencjalnego transferu jest znacznie niższa. FC Barcelona natomiast poszukuje funduszy, więc mogą zgodzić się na sprzedaż swojego wychowanka.

Arsenal jednak musi mieć na uwadze, że Marc Casado wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W mediach przewinęła się już ogromna liczba zespołów, która patrzy w kierunku zawodnika FC Barcelony. Ostatnio jednak dowiedzieliśmy się, że Atletico Madryt wypisało się z wyścigu o hiszpańskiego pomocnika.

Marc Casado w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce FC Barcelony. Pomocnik nie ma na koncie trafienia. Udało mu się zaliczyć jedną asystę. A miała ona miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Valencii.