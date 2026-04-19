Juventus czeka na decyzję Atletico ws. Argentyńczyka

Juventus wciąż nie ma pewności co do przyszłości Nico Gonzaleza, który gra obecnie w Atletico Madryt. Według Matteo Moretto, sprawa wykupu pozostaje otwarta i zależy od kilku istotnych warunków.

Przyszłość Nico Gonzaleza pozostaje niepewna

Nico Gonzalez w trakcie wypożyczenia prezentuje równą formę i daje zespołowi konkretne wsparcie. Przy każdym występie pokazuje zaangażowanie oraz jakość, co zostało zauważone przez sztab Atletico Madryt. Klub jest zadowolony z jego postawy, lecz nie zamierza działać pochopnie.

Obecna umowa przewiduje obowiązek wykupu za 32 miliony euro, jednak w Madrycie nie chcą aktywować tej klauzuli bez rozmów. Władze Atletico planują podjąć negocjacje po zakończeniu sezonu, aby spróbować obniżyć kwotę transferu. To podejście jasno pokazuje, że klub chce zatrzymać zawodnika, ale na korzystniejszych warunkach.

Sytuacja komplikuje się przez zapisy kontraktowe, które uzależniają obowiązek wykupu od występów piłkarza. Aby klauzula została aktywowana, Gonzalez musi zagrać w pięciu z siedmiu ostatnich meczów ligowych, a każdy jego występ powinien trwać co najmniej 45 minut. To warunek, który w praktyce daje Atletico pewną kontrolę nad dalszym rozwojem wydarzeń.

Juventus obserwuje rozwój sytuacji z rosnącą uwagą, ponieważ liczył na pełne 32 miliony euro. W obecnych realiach scenariusz ten staje się coraz mniej pewny, a rozmowy między klubami wydają się nieuniknione. Każdy kolejny mecz może mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla obu stron, ponieważ zdecydują o finansowym wymiarze całej operacji. Atletico chce wykorzystać swoją pozycję negocjacyjną, a Juventus będzie dążył do obrony ustalonych warunków.

