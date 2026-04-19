Inter Mediolan marzy o transferze wschodzącej gwiazdy Serie A

Inter jest o krok od zdobycia kolejnego mistrzostwa i równolegle planuje przyszłość kadry. Według La Gazzetta dello Sport klub uważnie śledzi sytuację Marco Palestry i rozważa możliwy ruch.

Na zdjęciu: Cristian Chivu

Palestra na celowniku Interu Mediolan

Inter już od dłuższego czasu monitoruje rozwój Marco Palestry. Piłkarz należy do Atalanty lecz obecnie gra na wypożyczeniu w Cagliari. Jego postawa sprawiła, że trafił także do reprezentacji Włoch. Zainteresowanie nie jest przypadkowe i wynika z konkretnej analizy potrzeb zespołu. W klubie trwa planowanie zmian, które mogą objąć formację defensywną oraz skrzydła. Palestra wpisuje się w wizję przebudowy i może być ważnym elementem projektu.

Profil zawodnika odpowiada wszystkim pionom w strukturze klubu. Sztab trenera Chivu widzi w nim piłkarza zdolnego do gry w różnych systemach. Działacze oraz właściciel doceniają jego potencjał oraz perspektywę dalszego rozwoju.

Palestra wyróżnia się dynamiką oraz dobrą techniką użytkową. Potrafi napędzać akcje i regularnie pracuje na całej długości boiska. Jego gra na skrzydle daje zespołowi dodatkowe możliwości w ataku.

Atalanta nie zamierza jednak łatwo oddać swojego zawodnika. Po zakończeniu wypożyczenia chce włączyć go do pierwszego zespołu. Kwota poniżej 25 milionów euro nie będzie wystarczająca do rozpoczęcia rozmów. Mówi się nawet, że cena transferu może być bliższa 40 mln euro.

Sytuacja pozostaje więc otwarta i zależna od wielu czynników. Inter może wykorzystać swoje możliwości finansowe w letnim oknie transferowym. Wszystko wskazuje na to że sprawa Palestry jeszcze wróci w najbliższych tygodniach.

