Juventus w letnim okienku może osłabić FC Barcelonę. Stara Dama włączyła się bowiem do rywalizacji o transfer Ronny'ego Bardghjia - donosi "Mundo Deportivo". Szwed wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

Ronny Bardghji wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus zaczął już pracować nad letnimi wzmocnieniami i jeden z ich tropów prowadzi do FC Barcelony. Portal „Mundo Deportivo” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Ronny Bardghji. Turyńczycy tym samym włączyli się do rywalizacji o utalentowany Szweda, ponieważ skrzydłowy Dumy Katalonii jest łakomym kąskiem na rynku transferowym.

Ostatnio temat Ronny’ego Bardghjia często przewija się w mediach. Oprócz Juventusu, zawodnik FC Barcelony jest łączony także z trzema innymi wielkimi markami. Na ten moment nie znamy stanowiska, jakie mają mistrzowie Hiszpanii wobec reprezentanta Szwecji. Nie wiemy, czy Duma Katalonii bierze pod uwagę wypożyczenie swojego diamentu.

Transfer definitywny Ronny’ego Bardghjia raczej nie wchodzi w grę. FC Barcelona musiałaby mieć na stole ogromną ofertę, aby zakończyć współpracę ze swoją wschodzącą gwiazdą. Wypożyczenie jak najbardziej powinno wchodzić w grę, ponieważ Szwed w innym zespole mógłby liczyć na częstsze występy.

Ronny Bardghji w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Szwecji zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 20-latek może pochwalić się także czterema asystami.