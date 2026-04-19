FC Porto - CD Tondela to spotkanie w 30. kolejce Liga Portugal. Znamy oficjalne składu obu drużyn na mecz na Estadio do Dragao.

FC Porto – CD Tondela: tak zagrają Smoki w lidze

Faworytami zmagań na Estadio do Dragao są gospodarze. FC Porto przewodzi krajowym rozgrywkom, natomiast CD Tondela zajmuje przedostatnie miejsce w Liga Portugal. Jeżeli podopieczni Francesco Fariolego nie zdołają sięgnąć po komplet punktów, będzie to sensacyjne rozstrzygnięcie.

Smoki walczą o mistrzostwo i muszą wygrać, by przybliżyć się do tytułu. Po raz kolejny w ligowym spotkaniu w podstawowym składzie lidera znalazło się trzech reprezentantów Polski. Jan Bednarek i Jakub Kiwior stworzą duet środkowych obrońców, natomiast Oskar Pietuszewski zamelduje się na lewym skrzydle.

Szkoleniowcem Tondeli jest Goncalo Feio, były trener Radomiaka Radom i Legii Warszawa. Za Portugalczykiem dwa mecze – porażka 0:5 z Vitorią Guimaraes 0:5 i remis 2:2 z Gil Vicente.

FC Porto: Diogo Costa – Zaidu, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Alberto Costa – Rodrigo mora, Alan Varela, Victor Froholdt – Oskar Pietuszewski, Deniz Guz, Pepe

CD Tondela: Bernardo Fontes, Marques, Maranhão, Hodge, Rony Lopes, Medina, Rodrigo Conceição, Juanse, Silva, Manso, Moudjatovic

Porto w 29 spotkaniach wywalczyło 76 punktów. Przed rozpoczęciem tej kolejki Smoki miały pięć oczek przewagi nad wiceliderem, a więc Sportingiem. Natomiast Tondela ma na koncie tylko 21 oczek, a do bezpiecznej lokaty traci siedem punktów.