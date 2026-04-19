Farioli zdecydował ws. Polaków. To skład Porto na ważne starcie

20:45, 19. kwietnia 2026 21:29, 19. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Porto

FC Porto - CD Tondela to spotkanie w 30. kolejce Liga Portugal. Znamy oficjalne składu obu drużyn na mecz na Estadio do Dragao.

Oskar Pietuszewski
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

FC Porto – CD Tondela: tak zagrają Smoki w lidze

Faworytami zmagań na Estadio do Dragao są gospodarze. FC Porto przewodzi krajowym rozgrywkom, natomiast CD Tondela zajmuje przedostatnie miejsce w Liga Portugal. Jeżeli podopieczni Francesco Fariolego nie zdołają sięgnąć po komplet punktów, będzie to sensacyjne rozstrzygnięcie.

Smoki walczą o mistrzostwo i muszą wygrać, by przybliżyć się do tytułu. Po raz kolejny w ligowym spotkaniu w podstawowym składzie lidera znalazło się trzech reprezentantów Polski. Jan Bednarek i Jakub Kiwior stworzą duet środkowych obrońców, natomiast Oskar Pietuszewski zamelduje się na lewym skrzydle.

Szkoleniowcem Tondeli jest Goncalo Feio, były trener Radomiaka Radom i Legii Warszawa. Za Portugalczykiem dwa mecze – porażka 0:5 z Vitorią Guimaraes 0:5 i remis 2:2 z Gil Vicente.

FC Porto: Diogo Costa – Zaidu, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Alberto Costa – Rodrigo mora, Alan Varela, Victor Froholdt – Oskar Pietuszewski, Deniz Guz, Pepe

CD Tondela: Bernardo Fontes, Marques, Maranhão, Hodge, Rony Lopes, Medina, Rodrigo Conceição, Juanse, Silva, Manso, Moudjatovic

Porto w 29 spotkaniach wywalczyło 76 punktów. Przed rozpoczęciem tej kolejki Smoki miały pięć oczek przewagi nad wiceliderem, a więc Sportingiem. Natomiast Tondela ma na koncie tylko 21 oczek, a do bezpiecznej lokaty traci siedem punktów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości