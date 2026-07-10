Alarm w Juventusie. Gwiazdor może trafić na stół operacyjny

Kenan Yildiz może w najbliższym czasie podjąć jedną z najważniejszych decyzji w swojej karierze. Gwiazda Juventusu od miesięcy zmaga się z problemami zdrowotnymi, a niewykluczone, że konieczna okaże się operacja.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus czeka na decyzję Yildiza

Jak informuje „Tuttosport”, reprezentant Turcji od dłuższego czasu walczy z tendinopatią więzadła rzepki w lewym kolanie. To właśnie ten uraz miał utrudniać mu grę w ostatnich miesiącach, a także wpłynąć na jego dyspozycję podczas mistrzostw świata.

Obecnie Yildiz kontynuuje rehabilitację i unika większych obciążeń. Do treningów w ośrodku Juventusu ma wrócić około 20 lipca, kiedy zostanie ponownie przebadany przez klubowy sztab medyczny. Dopiero wtedy zapadną kolejne decyzje dotyczące leczenia.

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Według włoskiego dziennika jednym z rozważanych scenariuszy pozostaje zabieg chirurgiczny, który miałby definitywnie rozwiązać problem z kolanem. Na razie nie jest to jednak przesądzony wariant. Ostateczna decyzja ma należeć do samego zawodnika oraz jego najbliższego otoczenia.

Jeśli Yildiz zrezygnuje z operacji, jego powrót do pełnej formy będzie przebiegał stopniowo. Sztab Juventusu planuje ostrożnie zwiększać intensywność treningów, aby nie przeciążyć kolana przed rozpoczęciem nowego sezonu. Dla Bianconerich byłby to bardzo ważny sygnał, ponieważ 20-latek pozostaje jednym z kluczowych zawodników w planach zespołu na nadchodzące rozgrywki. Z drugiej strony takie rozwiązanie może spowodować nawrót problemów zdrowotnych w przyszłości.