Widzew Łódź zrezygnował z Polaka. Zamiast niego będzie piłkarz z La Liga

11:28, 10. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  M.D.N.

Widzew Łódź nie sprowadzi Bartłomieja Wdowika - poinformował profil M.D.N. Jak dobrze wiadomo, do łódzkiego klubu ściągnięty zostanie Mario Garcia z Racingu Santander.

Aleksandar Vuković
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź postawił na Mario Garcię kosztem Wdowika

Widzew Łódź w porównaniu do poprzednich okienek transferowych nie szaleje aż tak bardzo w kontekście wzmocnień. Do tej pory Aleksandar Vuković dostał tylko jednego zawodnika. Karol Świderski wzmocnił formację ofensywną za kwotę miliona euro. Drugim nowym piłkarzem łódzkiego klubu ma być obrońca. Konkretnie chodzi o lewego obrońcę.

Media przez jakiś czas łączyły z Widzewem Łódź reprezentanta Polski – Bartłomieja Wdowika. Wahadłowy ostatni sezon spędził w Jagiellonii Białystok w ramach wypożyczenia. Duma Podlasia nie zdecydowała się na wykup, więc 1-krotny reprezentant kraju wrócił do Bragi, z którą ma ważny kontrakt do czerwca 2028 roku. Profil M.D.N. sugeruje, że szanse na transfer do Łodzi są coraz mniejsze.

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Wydaje się, że romans Widzewa Łódź z Bartłomiejem Wdowikiem dobiega końca. Niebawem na zgrupowaniu w Austrii pojawi się obrońca z Hiszpanii z beniaminka La Liga – poinformował profil M.D.N.

Jak dobrze wiadomo, tym hiszpańskim piłkarzem jest Mario Garcia. Ostatni sezon spędził w Racingu Santander, z którym awansował do La Liga. W najwyższej klasie rozgrywkowej nie będzie miał okazji do debiutu, ponieważ przeniesie się do Widzewa za pół miliona euro. W poprzednim sezonie Garcia rozegrał 24 mecze, w których zanotował dwie asysty.

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