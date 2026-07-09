Man United rusza po reprezentanta Francji. To będzie głośny transfer

Manchester United nadal poszukuje środkowego pomocnika. Z informacji "TEAMtalk" wynika, że poważnie rozważana jest kandydatura Manu Kone z Romy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manu Kone na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United szuka następcy Casemiro, który przez kilka sezonów był liderem środka pola. Według najnowszych informacji serwisu „TEAMtalk”, klub z Old Trafford poważnie rozważa sprowadzenie Manu Kone z Romy. Reprezentant Francji miał trafić na listę życzeń angielskiego zespołu po tym, jak włodarze dowiedzieli się, że zawodnik jest zainteresowany sprawdzeniem swoich umiejętności w Premier League.

Włoski klub wycenia Francuza na około 60 milionów euro. Plan Czerwonych Diabłów zakłada sprowadzenie aż trzech zawodników na pozycję środkowego pomocnika. W tym momencie jest już blisko finalizacji dwóch transferów – Edersona z Atalanty Bergamo oraz Andreya Santosa z Chelsea.

W poprzednim sezonie Kone w barwach Romy rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwie bramki i notując trzy asysty. Jego największymi atutami są fizyczność, dynamika oraz duża intensywność w grze.

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Zainteresowanie Kone nie ogranicza się jednak wyłącznie do Manchesteru United. Francuz miał znajdować się również w kręgu zainteresowań Arsenalu, Chelsea, Manchesteru City oraz Liverpoolu. Agenci mieli już prowadzić rozmowy z przedstawicielami kilku klubów Premier League, a podczas nich przekazano, że sam zawodnik jest pozytywnie nastawiony do możliwości przeprowadzki do Anglii.

Roma również nie zamyka drzwi przed transferem. Choć klub zapewnił sobie udział w Lidze Mistrzów, władze zespołu muszą mieć na uwadze regulacje finansowe UEFA i potencjalną konieczność sprzedaży jednego z najcenniejszych zawodników.