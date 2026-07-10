Barcelona naprawdę może go sprzedać. Szokująca decyzja Laporty i Deco

Ferran Torres, jeśli pojawi się dobra oferta, może odejść z FC Barcelony jeszcze w trwającym oknie transferowym - poinformował Florian Plettenberg. Takiego scenariusza chyba nikt się nie spodziewał.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona jest otwarta na sprzedaż Ferrana Torresa

FC Barcelona rozstała się kilka tygodni temu z Robertem Lewandowski. Z wyjątkiem ostatniego sezonu 37-latek był niekwestionowanym wyborem numer jeden na pozycję napastnika. W minionych rozgrywkach dzielił czas gry z Ferranem Torresem, który częściej wychodził w ważnych meczach w wyjściowej jedenastce. Spodziewano się, że to właśnie Hiszpan może zastąpić Lewandowskiego na stałe.

Problemy w finalizacji transferu z udziałem Juliana Alvareza mogły sugerować, że Torres będzie nową stałą „dziewiątką” Barcelony. Okazuje się jednak, że Joan Laporta i Deco wcale nie są tego tacy pewni. Według Floriana Plettenberga zawodnik może zostać sprzedany.

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Dziennikarz serwisu Sky Sports przekonuje, że Barcelona sprzeda Torresa, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania i do ostatniego dnia okna transferowego zdarzyć się może dosłownie wszystko. Plettenberg ujawnił także, że reprezentant Hiszpanii ma na stole kilka atrakcyjnych ofert. Natomiast jakiekolwiek decyzje zapadną dopiero po mundialu.

Ferran Torres przeniósł się do Katalonii w styczniu 2022 roku z Manchesteru City za 55 milionów euro. Łącznie wystąpił w ponad 200 meczach, w których strzelił 65 bramek i zanotował 23 asysty. Jego kontrakt wygasa w połowie 2027 roku.