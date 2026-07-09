Juventus i Inter znów ruszyli po ten sam cel transferowy

10:22, 9. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Rywalizacja Juventusu i Interu nie ogranicza się tylko do boiska. Oba kluby ponownie walczą na rynku transferowym, a najnowszym celem stał się Jhon Lucumi z Bolonii.

Cristian Chivu
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Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Lucumi na celowniku Juventusu i Interu

Juventus i Inter szukają nowych środkowych obrońców przed startem sezonu. Mediolańczycy muszą przebudować defensywę po odejściu Francesco Acerbiego, Stefana de Vrija i Matteo Darmiana, a niewykluczone, że z klubem pożegna się również Benjamin Pavard. W Turynie z kolei trwa przebudowa bloku defensywnego po problemach z poprzednich rozgrywek.

Oba kluby od kilku tygodni monitorują sytuację Oumara Soleta z Udinese. Inter rozpoczął rozmowy jako pierwszy, natomiast Juventus w ostatnich dniach skontaktował się z władzami klubu z Udine. Problemem pozostaje jednak cena. Udinese oczekuje około 25 milionów euro i nie zamierza schodzić ze swoich żądań.

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Według „Tuttosport” najnowszym polem rywalizacji stał się jednak Jhon Lucumi. Bologna wycenia reprezentanta Kolumbii na 28 milionów euro, czyli dokładnie tyle, ile wynosi klauzula wykupu zapisana w jego kontrakcie. Gdy Juventus analizował możliwość pozyskania Soleta, Inter miał rozpocząć działania właśnie w sprawie defensora Bolonii.

To nie koniec wspólnych celów obu gigantów Serie A. Na ich listach znajduje się także Arthur Atta z Udinese, którym interesuje się również Milan. Niewykluczone są również bardziej złożone operacje transferowe. Andrea Cambiaso ma znajdować się w kręgu zainteresowań Interu, natomiast Davide Frattesi, który nie jest kluczową postacią w planach Cristiana Chivu, może stać się opcją dla Juventusu prowadzonego przez Luciano Spallettiego.

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