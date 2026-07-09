Vlahović zakotwiczy w Premier League? Gigant wyczuł okazję

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Chelsea interesuje się Dusanem Vlahoviciem

Dusan Vlahović nie przedłużył wygasającego kontraktu z Juventusem, co oznacza, że jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Sprowadzenie 26-letniego napastnika bez konieczności płacenia kwoty odstępnego to jedna z najciekawszych okazji trwającego letniego okna transferowego. Nic więc dziwnego, iż sytuację serbskiego snajpera uważnie monitoruje wiele czołowych europejskich klubów. Niewykluczone, że kolejnym przystankiem w jego karierze będzie Premier League.

Jak poinformował brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Vlahović znalazł się bowiem na liście życzeń Chelsea. Londyński gigant planuje przebudowę formacji ofensywnej i poszukuje napastnika, który zagwarantuje wysoką skuteczność pod bramką rywali. Jednym z głównych kandydatów do przeprowadzki na Stamford Bridge jest właśnie mierzący 190 centymetrów Serb. Władze Chelsea uważają, że pozyskanie zawodnika tej klasy za darmo byłoby znakomitym ruchem zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Vlahović reprezentował barwy wyżej wspomnianego Juventusu od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się do Turynu z Fiorentiny za ponad 85 milionów euro. W koszulce ekipy Bianconerich rozegrał łącznie 168 spotkań, zdobył 68 bramek oraz zanotował 16 asyst, będąc jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu Starej Damy. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie reprezentanta Serbii na około 35 milionów euro, dlatego możliwość zakontraktowania go bez kwoty odstępnego stanowi wyjątkowo atrakcyjną okazję dla Chelsea.

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